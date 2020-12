Vzpomínka na StarDance? David Svoboda a jeho sexy tanečnice s božským zadečkem to opět rozjeli na parketu

Veronika Lálová a David Svoboda Foto: BPA

Moderní pětibojař David Svoboda (35) tančit nezapomněl! Na parketu to opět roztáčel po boku tanečnice Veroniky Lálové (29), která ho před dvěma lety dotáhla až na třetí místo ve StarDance . Sympatický pár si znovu zatančil v rámci vyhlášení ankety Sportovec roku. To proběhlo kvůli koronavirovým opatřením netradičně online a zvítězil hokejista David Pastrňák .

Ve StarDance je zvykem, že se jí účastní i sportovci, a tak se takové vystoupení přímo nabízelo. David Svoboda i Veronika Lálová si díky natáčení zpestřili těžké časy koronavirové. „Jsem šťastná, že jsem mohla být součástí natáčení Sportovce roku. To je tak super nacvičovat, teda spíše si opakovat sestavy, které jsme tančili ve StarDance,“ řekla Super.cz Lálová.

Davida Svoboda a Veronika Lálová spolu tančili ve StarDance.

Česká televize

Ta Svobodu rozhodně nešetřila! „S Davidem jsme si švihli jive, který je pěkně rychlý, tak jsme si museli dát i na tréninku trochu do těla. Stačil nám ale jen jeden, David si to dobře pamatuje a docela často jsme tančili na vystoupeních a různých akcích, takže to máme stále v nohách,“ chválila svého parťáka ze StarDance specialistka na sambu.

Sympatická tanečnice si natáčení užila, byť bylo bez ovací publika. „Natáčení bylo skvělé, užili jsme si to, jen nám bylo líto, že tam nebyli diváci, to je ještě úplně jiná atmosféra,“ míní Lálová, která si zatančila i s kolegou Markem Zelinkou, jenž vyhrál StarDance s herečkou a později svou partnerkou Marií Doležalovou.

„Máme už delší dobu připravenou sestavu, se kterou také vystupujeme. Je to docela náročný valčík, při kterém jsme se teda pořádně zapotili. Je tam hodně sekavých pohybů, nikde se ten tanec nezastaví, je náročný. Je to takový netradiční valčík. Vytvořili jsme ho speciálně pro jednu akci, představovali jsme stroje. A užíváme si ho doteď,“ uzavřela s úsměvem Lálová. ■