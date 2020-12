Lucie Vondráčková je při rozdávání dárků svým synům úsporná: Co na Vánoce chystá a jaká má přání?

Lucie Vondráčková o Vánocích Michaela Feuereislová

Médii sice proběhlo, že by letos o Vánocích Lucie Vondráčková (40) měla být bez svých synů Matyáše a Adama, protože podle střídavé péče tentokrát vyjdou svátky na jejího exmanžela Tomáše Plekance (38). Sama zpěvačka nám to ale nepotvrdila. "Ještě nevím, jak to bude, já se nechávám překvapovat," řekla Super.cz ještě po 3. adventní neděli.

"Dárky samozřejmě mám, ale jinak se stejně pořád všechno mění. Když přišla korona, je všechno vzhůru nohama. Tak si tak navzájem vypomáháme, když je potřeba," krčila rameny. S otcem synů neřeší, kolik dárečků synům rozdat, i když Lucka je spíš pro menší počet. Každému jeden, ne? Tedy mluvit můžu jenom za sebe," upřesnila.

"Pamatuju si, že největší radost jsme s bráchou měli, když nám Ježíšek přinesl jedno obrovské lego. Vydrželo nám a teď si s ním hrají ještě naši kluci. Myslím, že to je nejkrásnější věc, kterou mohou dostat, když mají zrovna rádi lego," míní.

A co by si přála sama Lucka? O ničem materiálním nesní. "Aby v útulku v Modřanech už nebyly žádné kočičky, aby si je všechny dobří lidé vzali. Aby děti mohly chodit do školy a naučily se číst a psát, protože najednou si člověk uvědomil, že tady hrozí možnost, že to umět nebudou. Anebo víc vysazených stromů na Praze 4," vypočítala.

Natáčení videoklipu Lucie Vondráčkové

Super.cz

Čekali jsme, že zmíní to, aby se mohlo zase hrát a zpívat. "To už je takový bonus. Kultura je vždycky na posledním místě," svěřila, když jsme si s ní povídali při natáčení jejího nejnovějšího videoklipu. ■