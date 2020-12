Spisovatelka Bára Nesvadbová dodržuje vánoční zvyky jako od Němcové a Erbena: A takhle vyzdobila dům

Bára Nesvadbová a její Vánoce Super.cz

"Ráda peču, ale nikdo to nejí, protože všechny ty ženy, a je jedno, jestli je jim osmnáct nebo osmdesát, drží linii, takže se do toho většinou pouštějí naše zvířata," smála se spisovatelka, která sdílí svůj domov i s desítkou koček a dvěma psy. "Veterinář naší retrívřice Lupínky už říkal, že přestává být korpulentní a začíná být obézní," připustila.

"Máme i spoustu tradic. Pouštíme ryby, ale ne do řeky, aby neumřely, ale do vybraného rybníka. Chodíme dávat jídlo zvířatům do lesa. Vždycky 24. prosince k nám přijede moje kamarádka Tatiana Kovaříková s manželem Petrem a házíme botou. Oni tedy také házejí, i když už jsou svoji. Třeseme bezem, lijeme olovo, pouštíme lodičky z ořechů, krájíme jablíčka," je to u Báry skoro jako v příbězích Karla Jaromíra Erbena nebo Boženy Němcové.

"Nesmírně nás to baví a pochopitelně u toho trochu pijeme, tak je to takové osvobozující. Už jsme taková sžitá parta," smála se spisovatelka. "Ještě uvidíme, jak to bude s kostelem, protože nesmírně ráda chodím na mši a oblíbila jsem si vynikajícího pátera kousek od nás ve Vraném. Je tam maličký kostelík a mají zapálené svíčky kolem kostela, na hřbitově hoří vzpomínky. Ale myslím se, že kvůli pandemii tohle z našeho soužití zmizí," uzavřela. ■