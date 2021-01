V pandemii vyrazila Sestini Hlaváčková s roční dcerou na dovolenou. I když byl let náročný, hodlá vše zopakovat

Andrea Sestini Hlaváčková se cestování s malou dcerkou nebojí. Super.cz

„Mám z té nemoci velký respekt. Dělám vše pro to, abychom se jí vyhnuli. Každý den jsem vděčná za to, že nikdo z nás neonemocněl. Na druhou stranu nedokážu být zavřená doma, a tak se hodně vídám s kamarádkami venku,“ řekla Super.cz Andrea a jedním dechem dodává: „Cestování je pro mě kupodivu velmi bezpečná činnost. Na Kanárech jsem se cítila absolutně bezpečně, bála jsem se tam stokrát méně než tady. Všichni tam nosí roušky a je tam velmi málo lidí,“ vysvětlila v rozhovoru Andrea.

Pětihodinový let s dcerkou byl náročný, ale i tak dovolená stála za to. „Už jsme zažili velký let do Ameriky, kdy jí byly čtyři měsíce. Teď to bylo v plné polní, kdy nespala za pět hodin ani minutu,“ smála se Sestini Hlaváčková. Andreu cesta neodradila a ráda by se na stejné místo vydala brzy znovu. Je smířená s tím, že dcera bude během letu opět neposedná a rozhodně jí nehodlá utišit léky. „Cpát ji nějakýma sedativama nechci. Cestu si člověk ale dobře promyslí,“ smála se Andrea Sestini Hlaváčková. ■