O svátcích za manželovou rodinou odjet nemůžou. Krásná tenistka proto na poslední chvíli dohání vánoční přípravy

O loňských Vánocích byly dcerce Andrey Sestini Hlaváčkové čtyři měsíce a tento kouzelný čas příliš nevnímala. Letos by měla dcera Isabella svátky přece jen víc ocenit. „Bibi si zatím úplně neuvědomuje, že se jedná o Vánoce. Příští rok bude vnímat ještě víc příběh Vánoc, že jsou dárky pro ni i pro někoho jiného. Na to se moc těším,“ uvedla v rozhovoru pro Super.cz Andrea.

Pár dní před Štědrým dnem musela bývalá tenistka na poslední chvíli dohánět přípravy, neboť namísto odjezdu za rodinou italského manžela Fabrizia zůstává v Česku. „Plány se mění ze dne na den, protože v Itálii se připravuje velký lockdown. My bychom tam jeli hlavně za rodinou, takže by to nemělo smysl,“ krčí rameny v rozhovoru pro Super.cz Andrea, která peče nějaké druhy cukroví a na poslední chvíli hodlá vytáhnout ze sklepa stromeček.

Italsko-český pár dodržuje spíše české obyčeje. „Spíš se držíme českých tradic, a tak připravujeme bramborový salát, kapra, máme stromek a cukroví. Italské vánoce nemají nic, co bych si převzala. Jediné, co bych brala je, že dorazí tchyně. Budeme mít italskou babičku pod stromečkem,“ říká Andrea Sestini Hlaváčková. ■