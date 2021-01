Makarenko ráda kupuje i dostává od partnera hlavně luxusní kousky: Čím jsem starší, tím mám radši dražší věci

Taťána Makarenko Super.cz

„Je to pro mě takové vyjádření, že nepatřím do starého železa. Přehlídky si ale už spíš užívám. Je to spíš relax, navazování kontaktů a příležitost si popovídat s holkama. Ráda podpořím kamarádky návrhářky,“ řekla Super.cz Taťána.

Účast na přehlídkách v Makarenko často vyvolává chuť pořídit si něco nového, a tak honorář často padne na nákup toho, co zrovna předváděla. Platí to i v případě spolupráce s Beatou Rajskou. „Beatiny čepičky a kabáty se mi moc líbí. Její móda mě baví,“ řekla nám Táňa na křtu návrhářčina kalendáře a jedním dechem dodala: „Obecně platí, že ráda nakupuji. Raději si našetřím na dražší věc, nebo ji dostanu jako dáreček od partnera.“

Makarenko s věkem dává přednost spíš tzv. pomalé módě. „Nakupuji i konfekci, ale tam se může stát, že se objevují stejné kousky na spoustě žen. Dražší kousky ale přece jen ženu víc specifikují. Čím jsem starší, tím mám radši dražší věci,“ uvedla Taťána Makarenko. ■