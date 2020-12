První záběry Makarenko s novým přítelem: Svatbě a miminku s tímto pánem by se prý nebránila

Taťána Makarenko s novým přítelem Super.cz

„Přítel mě pouze přivezl a zase mě odveze. Tato akce byla jen pro patnáct lidí. Slíbil mi, že mě odveze, abych nemusela přes Prahu cupitat v podpatcích,“ vysvětluje Taťána v rozhovoru pro Super.cz.

Makarenko vytloukla klín klínem a do nového vztahu se po konci toho posledního vrhla po hlavě. „Vztah si užívám a snažím se příteli hodně věnovat. Vztah s posledním přítelem troskotal na tom, že jsem neměla čas se mu věnovat,“ svěřuje se Táňa.

S ohledem na věk by se modelka po půl roce vztahu nebránila veselce, a dokonce by si dovedla představit, že založí rodinu. „Pokud by mě požádal o ruku, tak bych se nebránila. Neřekla bych ne vzhledem k věku a vzhledem k tomu, že je to správný člověk,“ říká Taťána Makarenko. ■