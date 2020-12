Pandemie jim letos překazila svatbu: Jennifer Lopez se snoubencem nyní zvažují, že se nevezmou vůbec

Jennifer Lopez a Alex Rodriguez Profimedia.cz

Nyní dokonce přiznala, že s baseballovou legendou uvažují o tom, že svatbu zruší úplně. „Víte, vzhledem k našemu věku a faktu, že máme oba už svatby za sebou, říkali jsme si, jestli se vůbec brát. Jestli to má pro nás nějaký význam,“ uvedla v rádiovém vysílání Andyho Cohena.

„Rozhodně nikam nespěcháme. Měli jsme se brát v červnu v Itálii, v té době ohnisku pandemie, takže jsme všechno na přelomu března a dubna zrušili.“

Zpěvačka doplnila, že se nejprve snažili svatbu posunout o několik měsíců, ale k jejich zklamání ani to nakonec nevyšlo.

„Všechno má svůj čas, ale stejně jako Kurt a Goldie jsme si začali říkat, jestli vůbec musíme,“ poukázala na Kurta Russella a Goldie Hawn, jeden z nejstabilnějších hollywoodských párů, který žije na hromádce už 38 let, ale svatbu neplánuje.

„Je to pro nás pořád důležité, ale určitě nikam nespěcháme, až to přijde, tak to přijde,“ dodala na závěr zpěvačka. Jennifer a Alex začali randit v únoru 2017 a zasnoubili se loni v březnu. ■