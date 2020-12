Tereza Brodská maminku Janu Brejchovou o Vánocích nejspíš neuvidí

Tereza Brodská Foto: FTV Prima

Tereza Brodská má sama maminku, slavnou herečku Janu Brejchovou (80), v léčebně dlouhodobě nemocných, a tak ví, jak je to pro všechny uvnitř těžké.

„Je to výborné, protože je tu mladá krev, Evička Burešová a Roman Tomeš, takže to bylo hrozně milý. A já tím, že sama mám maminku v LDN, chápu, co to pro ty lidi znamená, že za nimi někdo může přijít a udělat jim radost. A hlavně mě potěšilo, že někteří budou moci být na Vánoce se svou rodinou. To u nás ale bohužel nejde,“ říká herečka, která zatím netuší, jestli se bude moci za maminkou Janou Brejchovou během Vánoc alespoň podívat.

„Myslím si, že tam ten zákaz je dost striktní, a je to dobře. Samozřejmě musíme myslet nejen na sebe, ale hlavně na druhé. Doba je taková a je třeba se s tím smířit,“ míní Brodská.

Herci seniorům rozdali dárky a zazpívali koledy. Eva Burešová jim dala dokonce i jeden seriálový dárek, když prozradila, jak to v budoucnu bude mezi ní a jejím seriálovým partnerem ze Slunečné Markem Lamborou (25) alias Jankem.

„My jsme tak nějak naznačovali, že se v Týně něco zlomí, uvědomí si některé věci a udělá nějaký krok k tomu, aby už byli všichni diváci spokojení – a mí rodiče taky,“ směje se Eva Burešová, která má pro letošní rok dotočeno a těší už se jen na svátky.

Stejně tak i Roman Tomeš, který prožije Vánoce doma s rodinou. „Starší syn Jonáš už Ježíška vnímá hodně, a dokonce mluvil s Ježíškovým pomocníkem po telefonu. Už se ptá, kdy bude moci vyhlížet Ježíška a kdy uslyší zvoneček. Kvůli těm momentům se na to těším moc,“ řekl herec. ■