Pojídání cukroví na postavě královny krásy Kopíncové napáchá škody: Počítám s tím, že to pak vycvičím

„Tím, že jsem měla dost volného času, už mám upečené cukroví, hotovou výzdobu. Samozřejmě přípravy na štědrovečerní stůl mě teprve čekají. Mám ale poslední pracovní víkend, a tak budu mít ještě čas na přípravu,“ svěřila se modelka Super.cz.

Úřadující královna krásy bude trávit Štědrý den nejspíš s partnerem v Praze, na první svátek vánoční se vydá za příbuznými, kteří jsou rozesetí po celé Moravě. Zásadní sociální distanc si s ohledem na situaci dávat nebude. „Rodinu bych jen tak neohrozila, dávám si pozor. Navíc se i tak pravidelně stýkáme. Nevídáme se tak, jak bychom chtěli, a tak si užijeme čas spolu,“ říká držitelka titulu Miss Czech Republic 2020.

Během svátků se královna krásy nebude vyhýbat cukroví, i když to zanechá stopu na její postavě. „Miluju cukroví, které k Vánocům patří. Dopřávám si všechno, co mám ráda a na co mám chuť. Pak to vycvičím,“ říká Karolína Kopíncová. ■