Čech, který uspal Chucka Norrise: Co dnes dělá hvězda slavné reklamy?

Martin Valouch a Chuck Norris v jedné z reklam na mobilního operátora Foto: Koláž Super.cz

Je to deset let, co se na obrazovkách objevily reklamy na mobilního operátora, v nichž byl hlavní hvězdou Chuck Norris. Zdatně mu tehdy sekundoval český herec Martin Valouch, jenž padal na stromek při předvádění bojových chvatů nebo kolegu uspal při zdlouhavém přepínání kanálů. Na natáčení s americkou legendou pro Super.cz zavzpomínal.

Přečetla jsem si, že v pozvánce na reklamní casting údajně stálo, abyste rozesmál imaginárního Chucka Norrise. Je to tak?



To jste zřejmě získala nějaký přísně tajný dokument. Mým zadáním bylo představit americké hvězdě svoji domácnost. Že půjde o skutečného Chucka Norrise, jsem se dozvěděl až těsně před natáčením.

Na castingu jsem dělal všechno možné i nemožné, některé moje vtípky byly nakonec použity jako námět pro reklamy. Lehké to ovšem nebylo, výběr byl náročný. Než se definitivně rozhodlo, jel jsem do Prahy a zpět celkem pětkrát.

Jaká byla s Chuckem Norrisem spolupráce?

Byl to fantastický zážitek. Od prvního okamžiku se ke mně choval kamarádsky, představil mi svou manželku, během natáčení byl trpělivý a vtipný. Ukázalo se, že „čím větší hvězda, tím příjemnější hvězda“ není jen fráze.

Jaký je? Měl jste například možnost si s ním popovídat?

Strávili jsme společně spoustu času během přípravy záběrů. Já neumím anglicky, tak jsme se snažili domlouvat takovou „basic“ angličtinou, ale i tak jsme se docela nasmáli. K jedné reklamě jsme si připravili i krátký rozhovor v češtině, ale režisér nám ho nevzal. Asi proto, že on sám byl Angličan a česky neuměl (směje se).

Který z natočených spotů je váš nejoblíbenější?

Mně se líbí všechny, ale nejvíc jsem hrdý na poražení vánočního stromku při pádu na záda. Měli na to připravené různé provázky, ale nemuseli je použít, protože jsem stromek shodil přesně tam, kam měl dopadnout, a vysloužil si pochvalu šéfa stavby. Toho si cením (směje se).

Reklamě se dostalo velké pozornosti, otevřela vám dveře k dalším pracovním příležitostem?

Ano, byl jsem pozván na zkušební natáčení slavné reklamy o bankéřích, ale to mi překazil pobyt v nemocnici se zánětem slinivky. Pak jsem nějaké nabídky musel odmítnout kvůli vytíženosti v divadle, a nakonec to utichlo. Najít termíny na casting mezi Opavou a Prahou je problém, natož najít čas na natáčecí dny. Jeden šéf castingové agentury mi natvrdo řekl, že se musím přestěhovat do Prahy, jenže mně se v Opavě líbí (usmívá se).

O Chucku Norrisovi koluje spousta vtipných hlášek. Která je vaše oblíbená?

Já to moc nesleduji, a abych se přiznal, dodnes jsem s Chuckem neviděl jediný film ani díl seriálu. Hezký je ten, jak přišel do McDonalda, objednal si polévku a dostal ji.

Vaše kariéra je spjatá se Slezským divadlem v Opavě, natáčení filmu nebo seriálu vás neláká?

Cítím se spíš divadelním hercem. Seriály, a dokonce i film jsem zatím odmítal. Argumentoval jsem nedostatkem zkušeností. I když nejsem proti navždy. Třeba přijde nabídka, která se neodmítá.

Divadla a celkově umělecká branže nezažívá dobré časy. Jak vnímáte současnou situaci, kdy nemůžete hrát?

V legraci říkám, že jsem tolik volna v roce neměl od svých šesti let. Ale nechci to zlehčovat, situace je velice vážná. Prázdné hlediště je smutné, na druhou stranu nechci, abychom se stali inkubátorem covidu. Doufám, že vir potlačíme dřív, než se mu podaří zmutovat v odolnější verzi.

Divadla ale zkoušejí dál, na co byste diváky pozval?

I my ve Slezském divadle Opava pilně zkoušíme. 31. ledna budeme mít premiéru hry Edmond. Je to hra o dramatiku Rostandovi, tvůrci Cyrana z Bergeracu. Já v ní hraju slavného herce Coquelina, prvního představitele Cyrana. Pokud v době premiéry nebude divadlo přístupné divákům, budeme představení prezentovat na webových stránkách.

A pak budeme zkoušet samotnou hru Cyrano z Bergeracu, kde si zahraji titulní roli. Po otevření divadla bych vás pozval do Opavy například na vtipnou komedii Tři bratři v nesnázích, kterou režíroval skvělý Zdeněk Bartoš.

Je to deset let, co jste se na obrazovkách objevoval po boku americké legendy. Jak byste uplynulou dekádu shrnul?

Nerad bilancuji a zpátky se moc neohlížím. Když se hodně povede představení, tak se z toho neraduju, spíš přemýšlím, co udělat, aby se tak povedlo i příště. Snažím se prožít hezky současný den a věřím, že ten následující bude ještě hezčí. V dnešní době obzvlášť. ■