Takhle se změnila hvězda Kelly Family: Nejmladší (39) ze slavných sourozenců je už pětinásobným otcem

Angelo Kelly se proměnil k nepoznání. Foto: Super.cz/Profimedia

Už to dávno není klučík, kterého byste si spletli s andílkem z barokních obrazů. Angelo Kelly (39) z legendární skupiny Kelly Family je už pětinásobným otcem a na ulici byste ho možná ani nepoznali.

Úspěchy v muzice ovšem slaví dál, i když ne se sourozenci, jak tomu bylo v minulosti. Angelo zapřáhl svou manželku Kiru a potomky Gabriela, Josepha, Williama, Helen a Emmu a vytvořil album Coming Home For Christmas, které sklízí v hitparádách velké úspěchy. Alb společně vydali už několik.

Kelly žije s rodinou v Německu, kde hodlají také trávit svátky. „Poslední měsíce byly pro celý svět a samozřejmě i pro nás velkou výzvou. Ale nikdy bychom se neměli vzdávat naděje nebo ztrácet víru,“ vzkázal fanouškům v jednom z nedávných postů.

"Deska by měla dodat sílu všem, co to potřebují, a připomenout nám, jak vzácný je dar života. Starejte se jeden o druhého. Veselé Vánoce a šťastný nový rok,“ vzkázal k novému albu. ■