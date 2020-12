Expřítel Báry Mottlové by mohl jít za Santa Clause: Bývalý Muž roku si odbarvuje vlasy na bílo, šediví mu i vousy

Josef Kůrka si nechává vlasy odbarvovat na bílo, šediví mu i vousy Super.cz

Zatímco jeho bývalá přítelkyně Bára Mottlová (34) frnkla na svátky do tepla, Muž roku 2016 Josef Kůrka si nedokáže představit, že by byl někde jinde než u babičky s dědou, kteří ho vychovali. "A na tom, jestli mám, nebo nemám přítelkyni, což teď nemám a ani žádný vztah neplánuju, nezáleží," řekl Super.cz.

My se s Pepou potkali v kadeřnictví, kde si nechal odbarovat vlasy na bílo, takže s mohutým vousem, který si pěstuje a přiznává, že už mu pořádně šediví, připomínal Santa Clause. "Ještě tak dva roky a můžu zapřáhnout soby," smál se Pepa.

Bavili jsme se i o práci, protože fitness trenéra teď dělat nemůže. "Rozvážel jsem sushi, byl jsem na stavbě, chodil jsem do skladu. A teď jsem měl pár dní nějaké natáčení, seriál Slunečná a klip s Danielem Landou (52). To je sice fajn, ale je toho málo. Tak nevím, co teď budu dělat," krčil rameny.

Hodně stěstí přeje i novému Muži roku Davidovi Kremeňovi. Líbí se mu, že to není žádný fitness trenér nebo model, ale pořádný chlap, policista. On sám před pěti lety soutěž vyhrál, když pracoval jako dozorce ve vězení. "Trend se asi vrací. Ale možná dá stejně jako já výpověď v práci, protože se to dá těžko skloubit," míní. ■