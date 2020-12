Měla zrovna horší pleť? Česká Miss prozradila, jak se její zadek dostal na přebal desky kapely Olympic

Lea Šteflíčková Super.cz

Bývalé České Miss Lee Šteflíčkové (22) se dostalo nevídané pocty, když se ocitla na přebalu nejnovější desky kapely Olympic Kaťata . Nikoli ovšem její tvář, ale zadeček v roztrhaných džínách. "Je fakt, že jsem v době focení měla zrovna horší pleť, ale to nesouviselo. Když mi ta nabídka přišla, říkala jsem si, jak asi ten obal bude vypadat, že tam asi můj obličej dávat nebudou," řekla Super.cz.

"Doma byli nadšení, hlavně brácha chtěl, abych mu sehnala tu desku. A dokonce se to líbilo i mojí babičce, u které jsem si myslela, že ji bude pohoršovat, že je to takové hanbaté. Takže všechno dobře dopadlo," svěřila Lea, jejíž levá půlka zadečku na fotce je zcela odhalená.

Jinak to prý v modelingu není žádná sláva. "Něco málo je, ale je to spíš volnější. Momentálně mi to vyhovuje, protože musím být v klidu po operaci, nechala jsem si zvětšit prsa. Nesmím nic moc dělat, v podstatě můžu jenom chodit. Finančně mi pomáhají i spolupráce na Instagramu, ale musím víc šetřit," řekla v našem předvánočním rozhovoru. ■