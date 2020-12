Policista David Kremeň má za sebou vánoční focení: Nový Muž roku bude na Štědrý večer sloužit v uniformě

David Kremeň (uprostřed) s kolegy Davidem Strnadem a Kryštofem Novákem měli vánoční focení. Herminapress

Sotva vítězové letošního finále Muž roku 2020 rozdýchali své velké chvíle na pódiu náchodského divadla, už na ně čekaly běžné povinnosti vítězů. Jednou z nich bylo focení na vánoční fotografii Muže roku 2020. Práce se nesla v duchu blížících se Vánoc a na náladě to bylo znát.

Muž roku 2020, policista David Kremeň, přiznal, že svůj životní úspěch ještě úplně nevstřebal. „Pořád se s tím ještě snažím ztotožnit, polovina slaví a polovina je při zemi. Kluci z práce chtěli slavit, ale kvůli restrikcím jsme nemohli. Na Štědrý den mám noční službu, doufám, že to bude klidná noc,“ svěřil Super.cz sympaťák z Moravy.

Vánoční svátky prožije s rodinou. „Táta je rybář, tak určitě najdu šupiny pod talířem z uloveného kapra. Vloni se nám to málem nepoštěstilo, ale naštěstí měl táta rezervu v mrazáku. A vánoční šupinka byla. Táta to měl pojištěné,“ smál se David Kremeň a prozradil, že z dětství si schovává jeden vánoční dárek. „Miloval jsem film Zachraňte Willyho. Pod stromečkem jsem pak našel plyšovou velrybu. Ten plyšák je se mnou snad už dvacet let, je schovaný a doufám, že se mi ho podaří předat mým potomkům,“ smál se.

Stříbrný Muž roku David Strnad je na Vánoce připravený, v době focení mu ale chybělo ještě pár dárků. „Radši dárky rozdávám, než dostávám. Už jednou jsem v rodině hodně protestoval proti dárkům a od té doby všichni vědí, že mě dárky nemají rozmazlovat. Pro mne je opravdu nejcennější čas strávený spolu s rodinou. Nejdražší dárek jsem kupoval přítelkyni, s kterou jsem byl osm a půl roku. Teď jsem už půl roku single, ale možná se něco klube. Nechci to zakřiknout,“ usmíval se blonďatý elegán.

Na vánoční fotografii nechybí ani bronzový Muž roku Kryštof Novák. Ten bude trávit Štědrý večer doma v Rumburku s rodiči. Zbylé sváteční dny bude trávit se svou přítelkyní, zpěvačkou a tanečnicí Felicitou Prokešovou. „S Felicitou jsme to vzali hopem. Už po týdnu chození jsem ji představil svým rodičům. Měli cestu do Prahy, hned jsem toho využil. Rodiče mají rádi divadlo, věděl jsem, že Felicita má u nich vyhráno. Já si myslím, doufám, že jsem u rodičů Felicity také obstál dobře,“ věří.

V každém případě mají kluci našlápnuto prožít rok, o kterém se jim ani nesnilo. Doufejme jen, že jim covidová opatření budou alespoň trochu hrát do karet a Muži roku 2020 si svá přání a plány splní.

„A může začít další ročník Muže roku. Zájemci se mohou hlásit na našich webových stránkách do půlky dubna. První casting bude v březnu, vše záleží na epidemiologické situaci v České republice,“ dodal ředitel soutěže David Novotný. ■