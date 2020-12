Monica z Přátel se po 9 měsících shledala se snoubencem: Kvůli pandemii se izoloval každý na jiném kontinentu

Courteney Cox se snoubencem Johnnym McDaidem Profimedia.cz

Courteney Cox (56) a Johnny McDaid (44) sdíleli děkovné video, v němž vzdali hold zdravotníkům ze Severního Irska, odkud hudebník pochází. Objevilo se na Twitteru místní komunity, kterou tím chtěli podpořit. Je to vůbec poprvé za devět měsíců, co se objevili bok po boku. Pár žije odděleně, každý na jiném kontinentu a kvůli cestovním restrikcím kvůli pandemii covidu-19 se tak nemohli vídat.

V říjnu se Cox svěřila, že svého snoubence neviděla déle než 200 dní. Johnny se vrátil do Británie v březnu, den před prvním lockdownem. Herečka však trvala na tom, že se bez něj necítila osamělá. I když si párkrát veřejně posteskla.

„Nejprve jsem si říkala, že nebudu vědět, co se sebou. Tak každý den vařím. Hodně jsem se v tom zdokonalila, dotáhla jsem své umění k dokonalosti,“ svěřila se v podcastu Foy Vance on his Vinyl Supper a doplnila, že se s ní kromě dcery Coco (16) naštěstí dobrovolně izolovaly dvě kamarádky, aby nebyla sama.

Cestování mezi USA a UK nebylo v průběhu roku úplně nemožné, není tedy jasné, proč se pár neviděl tak dlouho. V září to bylo sedm let od doby, co se poznali. Vztah na dálku udržují po celou dobu. Cox žije v Los Angeles, McDaid převážně v Londýně. ■