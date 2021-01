Herkules po 25 letech: Herec má za sebou vážné zdravotní problémy, seriál mu přinesl slávu i osudovou lásku

Kevin Sorbo jako Herkules ve stejnojmenném populárním seriálu Profimedia.cz

Herkules a Andromeda, to jsou nejslavnější seriály amerického herce Kevina Sorba. Od začátku vysílání uběhlo 25, resp. 20 let.

Sorbo se objevil také v seriálech Dva a půl chlapa nebo O.C., šlo ale jen o hostující role. Herkules zůstává jeho nejvýznamnější projektem i z hlediska osobního života. Během natáčení v roce 1997 potkal svou budoucí ženu Sam Sorbo, za svobodna Jenkins, a byla to prý láska na první pohled. Rok po seznámení se vzali, mají spolu tři děti, dva syny a dceru.

Herecky je Sorbo stále velmi činný, natočí i několik filmů ročně. Loni to byla mj. dramata The Penitent Thief, One Nation Under God nebo Faith Under Fire. S manželkou se také aktivně věnují charitativní činnosti.

V autobiografii vydané v roce 2011 Sorbo uvedl, že během natáčení Herkula prodělal několik mozkových příhod. Dle svých slov se tehdy přes noc změnil v „mladého bezstarostného atleta v někoho, kdo se musí cestou do koupelny přidržovat židlí“.

„Byl jsem zcela zdravý a vitální muž a najednou jsem si nemohl dojít ani na záchod. Trvalo to celé dva roky. Připadalo mi to jako očistec,“ uvedl před lety Sorbo. I díky podpoře manželky se z potíží naštěstí dostal. ■