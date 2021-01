Dvakrát na odvykačce a měsíce na turné, to ovšem nebyly hlavní důvody odchodu kytaristy ze skupiny Bon Jovi

Richie Sambora Profimedia.cz

„Rodina musela jít na první místo – to je to, co se stalo,“ řekl časopisu People slavný kytarista: „Rozhodně jsem svým krokem nezískal na popularitě, ale ve skutečnosti jsem neměl téměř na výběr. Měl jsem dost práce ve svém osobním životě.“

Sambora se rozpovídal o tom, že mu šlo hlavně o vztah s dcerou Avou, kterou má s bývalou manželkou, herečkou Heather Locklear. „Uvědomil jsem si, že mě Ava v tu chvíli potřebovala vedle sebe. Mám velké štěstí, že s ní mám tak skvělý vztah, a jsem na ni hrdý. Přivedl jsem na tento svět dítě a neberu to na lehkou váhu,“ uvedl Richie v rozhovoru.

Náročný život kytaristy rockové kapely si na Samborovi vybral svou daň, dvakrát skončil v léčebně kvůli závislosti na lécích a alkoholu. „Když se podívám zpátky na seznam míst na turné, můj Bože. 18 a půl měsíce na cestách a 52 navštívených zemí. Tohle se událo celkem 14x za 31 let, kdy jsem byl v kapele. Je to neuvěřitelný a byl opravdu čas dát si pauzu.“

Během turné létal Sambora často narychlo i domů, aby svou dceru viděl. „Miluji být otcem víc než cokoliv jiného. Naštěstí jsem vydělával dost peněz na to, abych mohl mít soukromé letadlo a dostat se domů v každé volné chvíli a svou dceru vidět,“ uvedl kytarista.

Jeho dcera má opravdu oddaného otce: „Objevil se na každém tanečním recitálu, kde jsem vystupovala, a na všech školních akcích bez ohledu na to, jak daleko musel cestovat,“ zavzpomínala Ava. ■