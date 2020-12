S Georgem Michaelem tvořili jedno z nejúspěšnějších uskupení 80. let. Takhle dnes vypadá zpěvák z Wham!

Andrew Ridgeley a George Michael (vlevo) tvořili úspěšné duo Wham! Profimedia.cz

Michael a Ridgeley byli přátelé z dětství, hudebně se začali formovat v roce 1981. O dvě léta později vydali první desku Fantastic. Už v roce 1984 fanouškům nabídli druhé album Make It Big a bodovali jak ve Velké Británii, tak v USA. K jejich nejznámějším písním patří kromě zmíněné Last Christmas také Wake Me Up Before You Go-Go nebo romantická Careless Whisper. Obě byly na druhé desce. Jejich třetí album vyšlo v roce 1986.

Po rozpadu dua se Ridgeley přestěhoval do Monaka, kde působil jako závodník Formule 3, poté přesídlil do Los Angeles, kde pokračoval v umělecké kariéře. Od roku 1990 opět žije ve Velké Británii. Téhož roku vydal sólovou desku Son Of Albert, která se nesetkala s úspěchem.

V roce 2019 vydal knihu s názvem Wham! George Michael a já. „George a já jsme byli nejlepší přátelé. Dva kluci, kteří spolu dělali singly, viděli svět a užívali si to. A v tom přátelství svět viděl lásku, život a radost,“ popsal Ridgeley vztah s Michaelem.

George Michael zemřel před čtyřmi lety, 25. prosince 2016. Zpěvákovi, jemuž bylo pouhých 53 let, selhalo srdce. ■