Vzpomínky Radovana z Princezny se zlatou hvězdou: Kazisvět mu málem usekl nohu, narození dcery slavil do rána

Josef Zíma Foto: Super.cz/Profimedia.cz a Herminapress

Pohledný princ se zamiluje do překrásné princezny s ozdobou na čele, která se v myším kožíšku skrývá před králem Kazisvětem, kterého si nechce vzít za muže. Není snad nikdo, kdo by neměl rád pohádku Princezna se zlatou hvězdou, kde v hlavních rolích prince a princezny excelovali Josef Zíma (88) a zesnulá Marie Kyselková. A právě pohádkový princ Radovan pro Super.cz zavzpomínal na natáčení.

Kvůli Kazisvětovi málem přišel o nohu

„Souboj s králem Kazisvětem byl pikantní v tom, že jeho představitel Martin Růžek neměl nikdy žádnou zbraň v ruce a neuměl s mečem absolutně zacházet. Je zvláštní, že za svou kariéru v divadle a televizi se s tím nikdy nesetkal. Já měl šerm jako povinný předmět na divadelní fakultě,“ říká Josef Zíma.

„Martin Růžek mi říkal kolegáčku, toho jsem si hrozně vážil, protože jsem byl v té době úplný začátečník. Před soubojem mi řekl: Kolegáčku, jen opatrně, abychom si neublížili. Jenže když jsme začali bojovat, usekl mi podrážku. Ten jeho první výpad měl být na moje nohy a já měl vyskočit. Buď jsem vyskočil málo nebo on útočil výš, ale usekl mi celou podrážku boty,“ vzpomíná dnes již s úsměvem herec, který málem přišel k úrazu. „Od té doby tam byly zdravotní sestřičky a dávalo se na to pozor,“ dodává.

Maskérky s ním měly dost práce

Nezapomenutelné je pro něj také setkání s pohádkovou princeznou Ladou. „Přesně noc před natáčením se mi narodila dcera, takže si dovedete představit, jak jsem vypadal. Pochopitelně jsem vůbec nespal, maskéři na Barrandově se mnou měli dost práce. Nikdo si toho nevšiml, akorát můj hlásek byl o oktávu níž. Ale možná se ten hluboký hlas hodil k vyznání lásky o něco víc,“ směje se herec, dabér a zpěvák.

Když došlo na šlehačku, herci se utrhli ze řetězu

Na své kolegy vzpomíná s velkou radostí a respektem. Říká, že na rozdíl od dnešní generace si začínající herci mnohem víc vážili zkušených bardů. Ale i ti největší profesionálové a staří páni se uměli vrátit do dětských let, jak sám přiznal.

„Vzpomínám na scénu, když nám do královské kuchyně přinesli šlehačku, kterou jsem měl ochutnávat od kuchaře, kterého hrál Stanislav Neumann. Jakmile ji přinesli v míse, tak tihle staří pánové se na ni vrhli a málem to všechno snědli. A dokonce je to patrné i ve výsledném filmu. Zahlédl jsem zbytky šlehačky na vousech Theodora Pištěka (královský rádce). Pan režisér Frič jim říkal: Pánové, vždyť jste jak malí kluci,“ podělil se o další úsměvnou vzpomínku pohádkový princ Radovan. ■