Pohádkový princ Josef Zíma prozradil, jestli se na Vánoce setká s rodinou: Letos je to všechno špatně

Josef Zíma Herminapress

Blíží se nám Štědrý den. Jak se připravujete na letošní svátky?

"Letos je to smutné, protože jsme ve všem omezení, i v tom setkávání. Tradičně jsme se u mě scházeli s mými dcerami. Bylo nás vždy u stolu třeba dvanáct. S širší rodinou, s mými sestrami, jsme se setkávali na Boží hod nebo na Štěpána. Letos je to všechno špatně, dokonce jsme se ráno s dcerou bavili, jestli se na Štědrý den vůbec sejdeme."

A jak jste se nakonec rozhodli?

"Dohodli jsme se, že spolu budeme. Já si totiž nedovedu představit, že bychom se neviděli, protože, kdo ví, jestli to není naposledy? Já už jsem hodně starý člověk a vážím si toho, že se vůbec můžeme setkat."

Kdo připravuje štědrovečerní večeři?

"Vaří moje dcera s manželem. Budeme mít samozřejmě kapra, řízky, pochopitelně rybí polévku, kterou mám moc rád a od rána se na ni těším."

Chybí vám práce, nebo máte i v této době nabídky?

"Jsem zvyklý na publikum, pořád účinkuji a vystupuji, teď jsem ale odkázaný pouze na to, že si připravuji podklady do rádia. Tuhle práci si udělám doma a jednou za měsíc to namluvím v rozhlase. Jinak nemám nic."

Zpříjemníte si volné chvíle nějakými koníčky?

"Nenudím se, mám spoustu zálib, miluji muziku, operu, akorát je mi smutno, když se dívám na nějaký koncert a není tam publikum. Tuhle dobu musí hrozně prožívat lidé v domovech pro seniory. Já jsem přece jen doma, kde mám dceru s manželem a každou chvíli jsou tu pravnoučata. Je tady veselo a naštěstí netrpím tím, že bych byl sám. " ■