Slavná vánoční píseň má tragické pozadí. Zpěvák ji napsal poté, co jeho bratr spáchal sebevraždu

Tony Mortimer Profimedia.cz

Zpěvák a skladatel Tony Mortimer slavnou baladu napsal poté, co si jeho bratr Ollie vzal život. Inspirací mu bylo také odcházení kamarádčina tatínka. „Říkal jsem si, že bych napsal lovesong o touze a konci vztahu, ale za tím vším byla ještě i sebevražda mého bratra,“ uvedl pro web Timeout.

S Vánoci píseň původně neměla co dělat, ve vydavatelství ale po poslechu odhadli, že by z ní mohl být vánoční hit. A tak se přidaly aranže zvonků a nahrálo se „zasněžené“ video. Odhad byl správný, v roce 1994, kdy píseň vyšla, se East 17 (kapelu Mortimer tvořil s Brianem Harveym, Johnem Hendym a Terrym Coldwellem) dostali do čela vánočních hitů ve Velké Británii. Překonali tehdy i All I Want For Christmas Is You od Mariah Carey.

Na písni Mortimer spolupracoval se dvěma dalšími autory. K její popularitě v roce 2002 přispěla britská dívčí kapela Girls Aloud, která udělala cover verzi. Loni Mortimer píseň nahrál s dětským sborem na podporu charitativní organizace Calm. ■