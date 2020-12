Před 68 lety poprvé přednesla vánoční projev v televizi: Jak si královna Alžběta vedla a jakou chybu málem udělala produkce?

Královna Alžběta II. během živého vysílání v roce 1957 Profimedia.cz

S tradicí začal král Jiří V. v roce 1932 a svá poselství vysílal rozhlasem do všech zemí Commonwealthu. Alžběta později přijala nabídku stanice BBC na živé televizní vysílání ze Sandringhamu, jejího venkovského sídla.

Milióny lidí tak mohly poprvé sledovat královnu během svátků ze svých domovů. „Pevně doufám, že bude díky tomuto novému médiu vánoční poselství osobnější a přímější,“ uvedla svou první řeč z pohodlí domova.

A ačkoliv to bylo poprvé, co řečnila v živém televizním vysílání, šlo jí to prý samo. „Ten den jsme si to projeli a pak šli rovnou na to,“ svěřil vedoucí produkce Richard Webber listu The Telegraph. „Se čtečkou jí to šlo skvěle,“ vzdal královně hold.

Neušel jí také jediný detail. Během přenosu četla pasáže z knihy Poutníkova cesta, které byly vypsány na listech vložených v knize. Při zkoušce si ale královna všimla, že jí dali špatnou knihu a nechala si z knihovny donést správnou kopii.

Ačkoliv byly přímé přenosy úspěšné, netrvaly dlouho. V 60. letech je začala královna nahrávat dopředu z Buckinghamského paláce, což bylo pro všechny pohodlnější. Tradice zůstala zachována dodnes a od roku 1967 se vysílá barevně.

Jedinou výjimkou, kdy Alžběta upřednostnila psané poselství před nahrávkou, byl rok 1969, kdy byl Charlesi (72) udělen titul prince resp. knížete z Walesu. Královna údajně měla pocit, že si toho roku její rodina užila pozornosti až dost.

Nejsledovanější byla řeč v roce 1980, rok před svatbou Charlese a Diany, kdy ji sledovalo na 28 miliónů lidí. Od té doby se ale stále inovuje. Od roku 2006 je poselství vždy k dispozici ke stažení jako podcast a od roku 2012 jej lze sledovat ve 3D provedení. V současné době ho můžete sledovat i prostřednictvím odkazu na Facebooku nebo na YouTube. ■