Perličky z Lásky nebeské: Proč byl Hugh Grant protivný, předražená Claudia Schiffer i slova o sexistické slátanině

Hugh Grant ve filmu Láska nebeská Profimedia.cz

Romantický film Láska nebeská (Love Actually) se stal velkým vánočním hitem, ačkoli to původně nebylo v plánu. Měl pouze ukazovat nejrůznější podoby lásky, ať už naplněné či neopětované. Tvůrci se ale nakonec rozhodli propojit celý příběh s Vánocemi a dobře udělali. Bez tohoto skvělého filmu si už svátky nedokážeme představit. Letos se na něj můžete podívat 23. prosince na ČT1.

Zvládl to i střízlivý

Pojďme si připomenout pár zajímavostí, které vznik Lásky nebeské provázely. Určitě vám v hlavě utkvěla scéna, ve které Hugh Grant (60) coby britský premiér předvádí taneční kreace. Herec ji ale v žádném případě nechtěl natáčet. „Byl příšerně protivný," prozradil režisér Richard Curtis (64). Jeho slova potvrdil i hercův kolega Colin Firth (60): „Dělal kolem toho hrozný povyk.“

Nakonec si ale Grant dal říct a své taneční číslo vystřihl naprosto perfektně. On sám se k tomu vyjádřil pro magazín MSN: „Řekl bych, že to byla nejnesnesitelnější scéna, jakou jsem kdy natáčel. Nebylo snadné pro Angličana po čtyřicítce, aby něco takového točil střízlivý v sedm hodin ráno.“

Nighy a jeho budoucí náhrobek

Billa Nighyho (71), který hrál stárnoucího rockera Billyho Macka, proslavila i filmová hláška: „Milé děti, dám vám jednu důležitou radu: Nekupujte si drogy! Staňte se hvězdou a lidé vám je budou dávat zadarmo!“ Herec, na kterého ji fanoušci občas pokřikují i teď, všechny ujišťuje, že si ji nechá vyrýt na náhrobek. Mimochodem, píseň Christmas Is All Around nahrál Nighy ve slavném londýnském studiu Abbey Road.

Kde hledat Claudii Schiffer?

Filmaři dlouho hledali krásku, která by byla podobná Claudii Schiffer (50). Nedařilo se, a tak se v zoufalství obrátili přímo na slavnou topmodelku. K jejich velké úlevě s natáčením souhlasila. Ovšem nechala si taky královsky zaplatit – za to, že se ve filmu prakticky jen mihne, inkasovala údajně 200 tisíc liber.

Zcela opačný přístup zvolil herec Kris Marshall (47), který hrál neúspěšného „baliče“ Colina. Když pak odjel do USA, kde se okamžitě ocitl v obležení slečen, řekl, že takovou skvělou scénu natočí rád i zadarmo.

Perličky ze zákulisí

Scéna, ve které nevěrník Harry (Alan Rickman, ✝69) kupuje potají zlatý náhrdelník milence, a prodavač (Rowan Atkinson, 65) ho pak neuvěřitelně zdržuje s aranžováním dárkového balíčku, se v obchodním centru točila o půlnoci. Záběry z londýnského letiště Heathrow jsou skutečné. Štáb se tam na týden přestěhoval, aby zdokumentoval vítání skutečných rodin a přátel.

S jejich souhlasem pak některé záběry použil ve filmu. Výsledek? Jedno oko nezůstane suché.

V Lásce nebeské se původně mělo objevit ještě víc dějových linek, mj. i lesbická láska a milostný příběh z Afriky. Nakonec se ale tvůrci zalekli, že film bude příliš dlouhý a komplikovaný, a tak scény vyškrtli.

Nenechme si kazit radost

Láska nebeská vzbuzuje vesměs pozitivní ohlasy, ale najdou se i škarohlídi. Například Lulu Popplewell (29), která se ve filmu objevila v jedné z dětských rolí, řekla, že je to „kýčovitá sexistická slátanina“, v níž jsou ženy zobrazeny jako pouhé pasivní objekty.

Za sedmnáct let od vzniku filmu se doba změnila, ale věrní fanoušci si tímto rádoby korektním prohlášením určitě nenechají zkazit náladu. A perlička na závěr: tahle vánoční klasika vydělala celosvětově přes 250 miliónů dolarů. ■