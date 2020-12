Zuzana Norisová čeká miminko. Těhotenství tajila a bříško ukázala až v televizi

Zuzana Norisová (vpravo) čeká miminko. Foto: reprofoto Milujem Slovensko

Miminko by se mělo narodit v lednu. S hercem Ondrejem Kovaľem má herečka ještě sedmiletou dceru Julii. Ještě než nastala koronavirová pandemie, šla Norisová z role do role. Loni navíc natáčela show Tvoje tvář má známý hlas.

Zuzana Norisová byla loni pracovně vytížená. Letos otěhotněla.

Super.cz

Sem tam sebou proto na natáčení brala i svou dceru, jež by klidně mohla jít ve šlépějích svých rodičů. „Já ji od toho chráním, protože někdy točíme s dětmi a musí se to ohlídat, kolik tam jsou hodin. Někdy natáčí celý den, a to bych nechtěla. Ještě má čas, ale nevím, co by chtěla dělat, ten svět ji baví, ale nechci ji do ničeho tlačit,“ řekla Super.cz Norisová.

Jakmile ale nastala pandemie, práce ubylo a hned bylo víc času na rodinu. Další potomek je tak na cestě. ■