Nejen pecky Mariah Carey a Wham! Tohle jsou nejlukrativnější vánoční songy

Mariah Carey Profimedia.cz

Kdo by neznal popovou vánoční klasiku v podání Mariah Carey (50) (All I Want For Christmas Is You) nebo kapely Wham! (Last Christmas). Melodie, jimž během Vánoc nelze uniknout a které zní z rádií, z filmů, nebo z reproduktorů v nákupních centrech, svým autorům, producentům a interpretům, případně dědicům, každoročně vynášejí pořádný ranec peněz.

Které songy jsou ty nejlukrativnější? Kromě v úvodu zmíněných k nim patří také Merry Xmas Everybody od kapely Slade, White Christmas od Binga Crosbyho nebo Wonderful Christmastime od Paula McCartneyho. Kolik slavné vánoční písně vydělávají, se podívejte níže.

Merry Xmas Everybody - Slade - 14 834 000 Kč ročně

Last Christmas - Wham! - 13 687 000 Kč ročně

Fairytale Of New York - The Pogues - 11 406 000 Kč

All I Want For Christmas Is You - Mariah Carey - 10 836 000 Kč

White Christmas - Bing Crosby - 9 551 000 Kč

Wonderful Christmastime - Paul McCartney - 8 841 000 Kč

I Wish It Could Be Christmas Every Day - Wizzard - 5 138 000 Kč

Stop The Cavalry - Jona Lewie - 3 425 000 Kč

Stay Another Day - East 17 - 2 996 000 Kč

Mistletoe And Wine - Cliff Richard - 2 910 000 Kč

Jde o odhadované výdělky na základě průzkumů, přesné částky je složité zjistit. Performing Right Society (PRS) chrání práva interpretů a ti samotní konkrétní čísla také neprezentují. ■