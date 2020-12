S penězi vystačí do podzimu 2021 a užívá si rodinný život: Michal Malátný z kapely Chinaski se pochlubil půvabnou dcerou

Michal Malátný Super.cz

Na rozdíl od mnohých kolegů z branže má lídr kapely Chinaski Michal Malátný to štěstí, že nemusí shánět práci mimo muziku. "Finančně bych měl vyjít do příštího podzimu, takže si užívám rodinný život tak jako nikdy," řekl Super.cz táta dvou holčiček, Kateřiny a Frídy, z nichž starší vzal i na natáčení videoklipu Petra Jandy (78).

"S klukama skládáme, vznikají dobré nápady, máme jich docela dost na to, aby příští rok mohla vyjít deska. Zatím mi to hraní až tak moc nechybí. Podařilo se nám přes léto docela hrát, takže jsme si to užili, a i jsme něco vydělali, takže ještě chvíli vydržím," upřesnil.

Popsal nám i to, jak teď vypadá jeho běžný den, kdy místo ježdění po koncertech tráví čas s rodinou. "Jsem nadšený, jsem pořád doma s dětmi, vařím, uklízím a strašně mě to baví. Užívám si to, protože takhle dlouho jsem doma nikdy nebyl. Nelezem si na nervy a jsme spolu rádi. Těším se na Vánoce, na zdobení stromečku," vyprávěl.

Na práci, tedy na psaní písniček, má určený přesný čas. "Pracuji, když jde rodina spát, což je od jedenácti večer do jedné do rána. Ve čtvrt na dvě mi to hlavě udělá cink a jdu spát. Jako bych měl budíka v hlavě," prozradil svůj denní rytmus.

S online výukou starší dcery prý starost neměl. "Zvládla to sama a zatím nepotřebovala s ničím pomoct. Ale kdyby potřebovala, tak můj nejoblíbenější předmět byl zeměpis a dějepis, tak s tím bych i rád pomohl," uzavřel. ■