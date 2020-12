Krampola k vánočnímu stolu Bubílková nepozve: Svátky stráví se starými rodiči, syna už neviděla rok a půl

Zuzana Bubílková už rok a půl neviděla syna. Super.cz

"Rodiče naštěstí žijí již dlouho tady v Praze, takže nemusíme řešit žádné cesty na Slovensko, odkud naše rodina původně pochází. Rodiče už se mě přestali i bát, protože jezdím MHD a mohla bych chytit ten covid. Už mě pustí do bytu, ale jsou v roušce a drží se ode mne co nejdál," prozradila. Na antigenní testy se prý nechystá. "Byla jsem na nich v Náchodě na Muži roku, znovu bych šla, kdybych třeba jen třikrát kýchla, ale cítím se dobře, takže nepůjdu," upřesnila.

Co ji mrzí, je to, že neuvidí svého syna. "Naposledy jsme se viděli loni v létě, to už je rok a půl. Chtěla jsem tam jet teď, ale Kalifornie přijala nová přísnější opatření. Musela bych být otestovaná tady, když tam přijedu, tak jít na týden do karantény někam, kam by mě dali, pak jít zase na testy, pak k němu, potom se zase před cestou nechat testovat a asi jít zase do karantény tady. To za to nestojí. Ale v létě tam pojedu v každém případě," uzavřela. ■