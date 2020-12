Po 2 letech vyhrála soud nad vdovou po Radkovi Brzobohatém (✝79): Spravedlnost existuje, jásá divadelní principálka

Romana Goščíková vyhrála soudní spor nad Hanou Gregorovou. Michaela Feuereislová

Došlo to tak daleko, že vše musel řešit soud, který se pořádně táhl. S výsledkem se nám pochlubila Romana Goščíková, která nakonec spor vyhrála. "Konečně můžu říct i něco radostného. Po dvouletém soudním sporu a roční předsoudní tahanici jsem vyhrála nad Gregorovou. Musí se omluvit a přestat užívat název Divadélko Radka Brzobohatého. Juch, spravedlnost existuje," svěřila Super.cz.

Navíc rozhodčí soud uložil Haně Gregorové do tří dnů uhradit na účet poškozené majitelce Divadla Radka Brzobohatého 650 tisíc korun. To se bude Goščíkové rozhodně hodit, protože v době pandemie divadlo skomírá a ona jen horko těžko shání peníze na nájem. "Sice jsme dostali slevu na nájem, ale to nepůjde napořád a fixní náklady se stále pohybují v řádu přes sto tisíc měsíčně," prozradila principálka. ■