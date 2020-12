Na Vánoce půjde do plavek: Světlana Nálepková poprvé stráví svátky bez rodiny, letí k moři

Světlana Nálepková Super.cz

"Do loňska to bylo vždycky tak, že jsem všechny zvala a všechno chystala. Od 23. prosince jsem všechno připravovala, vařila, pekla, myla a tak pořád do kola až do Silvestra, kdy k nám stále jezdila rodina a kamarádi. Letos je to tak zvláštní rok, že se mi nechce nic zařizovat ani nakupovat," vyprávěla.

"Řekla jsem si, že pojedu zpátky za sluncem, na Fuerteventuru. A myslím, že si ani divně připadat nebudu. Užiju si sluníčko a palmy. Je to takový můj životní experiment. Jsem sama zvědavá, jak to budu prožívat a jak to na mě bude působit. Pojedeme s Václavem, ale děti jsem tam pozvala. Ovšem až po Vánocích," nebude herečka na konci roku úplně bez rodiny.

"Ale v zásadě se těším, i když mám někde vzadu v hlavě obavy, jestli jsem se s tím rozhodnutím neunáhlila. Zase tam budeme moct chodit i do restaurace a nebudu muset vařit, protože na Kanárských ostrovech jsou otevřené, i když ne všechny, protože turistů tam není tolik," uzavřela. ■