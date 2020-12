Marta Jandová nosí roušku zodpovědně: Snaží se chránit tátu Petra Jandu (78), s nímž stráví Vánoce

Marta Jandová Super.cz

Povídali jsme si i o tom, jak bude Marta s manželem Miroslavem Vernerem a dcerkou Maruškou trávit Vánoce. "Tentokrát budeme na Štědrý večer v Praze s druhým dědečkem. K tátovi pojedeme až 25. prosince. Musíme to nějak rozdělit, když už se nemůžeme všichni stýkat dohromady," vysvětlila s tím, že dárky už se u nich rozdávají jenom dětem, tak má o starost méně.

Pokud jde o ochranu sebe i rizikové skupiny dědečků, snaží se Marta dělat, co se dá. "Všude dovnitř, a kam musím, nosím roušku. Bez toho to nejde. Naše budoucnost, myslím, tak bude vypadat, protože těch nemocí bude čím dál tím víc, jak i lidí přibývá. Věřím, že to pomáhá a je to nutnost," míní.

Pravidelně absolvuje i testy. "S nikým se moc nestýkáme, jen se stále stejnou skupinkou lidí. Chodím jenom do rádia, kde už rok denně pracuju. Kvůli práci chodíme na testy docela často. Už musí i můj manžel. Nedávno jsem byla, byla jsem samozřejmě negativní a je mi dobře. Je to blbá doba," krčila rameny. ■