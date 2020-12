Snad to tentokrát vyjde: Popová princezna se po dvou letech znovu zasnoubila. Pochlubila se tímto obřím diamantem!

Ariana Grande Profimedia.cz

V průběhu pandemie koronaviru se spolu s Daltonem izolovali a podle zdrojů z jejich okolí se velmi sblížili. Ariana by prý nemohla být šťastnější a o radostnou událost se podělila i s fanoušky. Pochlubila se snímky prstenu s obřím diamantem. Není to poprvé, co Ariana kývla na žádost o ruku po krátké známosti.

Jsou to dva roky, co zpěvačka zažila své první zásnuby. Ano řekla v červnu 2018 komikovi Petu Davidsonovi. Po čtyřech měsících však zásnuby zrušila a pár se rozešel. ■