Oznámila těhotenství a teď i zásnuby! Nikol Štíbrová se bude vdávat

Nikol Štíbrová s partnerem Petrem Foto: Archiv N. Štíbrové

Před pár dny oslavili první výročí a také oznámili, že se těší na přírůstek do rodiny. "Mimino jsme si přáli, do nového domu jsme si totiž naprojektovali dva dětské pokoje," řekla Super.cz Štíbrová.

Komu by se zdálo, že těch novinek mají Nikol Štíbrová (34) a její partner Petr už dost, plete se. Před koncem roku přišli ještě s jedním oznámením. Pár se ještě před narozením prvního společného potomka zasnoubil.

Nikol se s humorem sobě vlastním pochlubila zásnubním prstenem na sociální síti. "Děláme si rok v rámci možností hezkej. Akorát už jsme si všechno vystříleli. Nějaký tipy na zbývající dny? Pít nemůžu," řekla Štíbrová a přidala snímek s partnerem, kde si prstýnku na prsteníčku levé ruky nelze nevšimnout.

O novinky na příští rok ale rozhodně nepřijdou. Nikol porodí, chystají se stěhovat do nového domu nedaleko Prahy a do roka a do dne by měla přijít svatba. Rozhodně se máme i v roce 2021 na co těšit. ■