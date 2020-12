Michal David stráví svátky na Tenerife: Jeho luxusní vila už je ve vánočním, bude i kapr

Michal David už se těší na Vánoce. Foto: archiv M. Davida

Michale, letošní Vánoce budete trávit na Tenerife, pokolikáté?

Tady na Tenerife trávíme již čtvrté Vánoce. Kdyby bylo doma o Vánocích bílo a zasněženo, tak bychom váhali. Ale do toho blátivého počasí se nám nechce. Navíc letos je covid, tak tady je bezpečněji.

Máte nyní opravdu hodně volného času, začal jste se věnovat něčemu novému?

Mám teď čas na rodinu, odpočívám a dobíjím baterky. Beru to jako takový dočasný důchod. Začal jsem pracovat ve svých patnácti, takže jsem se 45 let nezastavil.

Jak bude probíhat Váš Štědrý den na Kanárských ostrovech?

Stejně jako u nás v Praze. Máme stromeček, budete se divit, ale i kapra, kterého nám dovezl kamarád, takže klasika. Budu vařit i kapří polévku a jako předkrm kapra v remuládě na studeno.

A jak u Vás bude vypadat štědrovečerní večeře?

Budeme mít vánočně prostřený stůl, a samozřejmě si po večeři rozdáme nějaké ty maličkosti. Ale nebudou to žádné drahé dary. Jen malé dárečky pro radost.

Pekli jste i v zahraničí cukroví?

Sebík bude péct cukroví u našich sousedů. Naproti nám bydlí česká rodina a mají dva kluky v Sebíkově věku. Tak prý napečou.

I když nebudete v Česku, sledujete tradiční české pohádky a zpíváte české koledy?

Samozřejmě. Na Štědrý den nám zní již od rána české tradiční koledy, ale i třeba Frank Sinatra. Na pohádky se moc těšíme. Sledujeme tady i českou televizi.

Jaké vánoční tradice dodržujete?

Snažíme se vždy udělat nějaký dobrý skutek. Pošleme něco bezdomovcům, obdaříme pár nemocných dětí nebo hendikepované lidi tím, že jim přispějeme na konto. Děláme to každoročně. Ale děláme to i pro sebe. Pro dobrý pocit.

Prozradíte, co si přál vnuk Sebík od Ježíška?

On je skromný kluk. Dokoupili jsme mu pár doplňků ke hře Gravitax a od babiček dostal nějaký peněžitý dárek, který mu ukládají na knížku. Tu si bude moct vybrat nejdřív v osmnácti.

A co si přejete od Ježíška Vy?

Hlavně zdraví. A aby se vše vrátilo zase do normálních kolejí. Abychom mohli hrát a zpívat, koncertovat, hrát divadlo a muzikály jako dřív. Je to hrozná doba. Od března jsem měl jen pár koncertů, když to šlo v září. Jinak stále stojíme. Věřím, že na jaře příští rok se celý svět proočkuje a bude pokoj. Dost lidí se očkování bojí. Já ale vidím cestu z tohoto pekla jen vakcínou. Nevšimli jste si, kam letos zmizela chřipka? Po chřipce ani vidu, ani slechu. Je jen covid. ■