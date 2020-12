Prošel si transplantací ledviny a těžkou otravou krve: Dirigentská legenda slaví velké jublieum

Milan Wolf s manželkou Zdeňkou Michaela Feuereislová

„Malá oslava v nejbližším kruhu bude, ale nic velkého. Já myslím, že v mém věku už moc není to slavit,“ řekl Super.cz se smíchem Milan Wolf.

Režisér neztrácí humor, přestože ho poslední roky souží velké zdravotní problémy. Poté, co zákeřná rakovina napadla i jeho druhou ledvinu chodil na dialýzu, před lety se dočkal díky lékařům v pražském IKEMu nové ledviny. Předloni bojoval s těžkou otravou krve. Začátkem příštího roku ho čeká výměna srdeční chlopně.

„Říká se, co vás nezabije, to vás posílí. Tak já mám pocit, že jsem posilněný na pět životů dopředu. Snažím se myslet pozitivně. Jsem v péči skvělých lékařů a ti se mě všemožně snaží dávat do kupy. A daří se to,“ usmívá se Milan Wolf.

Jeho dcera plánuje za pět let zopakovat velkolepý koncert, který se uskutečnil k dirigentově sedmdesátým narozeninám. Na Žofíně mu během galakoncertu na jeho počest přály největší hvězdy jako Štefan Margita, Michal David, Leona Machálková, Jitka Zelenková, Dasha, Monika Absolonová, Yvetta Simonová, Ilona Csáková, Marian Vojtko, Kateřina Brožová a další. ■