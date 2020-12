Dva měsíce po porodu vypadá skvěle a září štěstím: Takhle to sluší Vendule Pizingerové se synem

Vendula Pizingerová s manželem a synem Foto: Archiv V. Pizingerové

Prezidentka nadačního fondu Kapka naděje Vendula Pizingerová (48) si ten největší dárek k Vánocům nadělila již před dvěma měsíci. S manželem Josefem Pizingerem přivítali na světě syna Josífka. Ve 48 letech zvládá roli mámy skvěle.



„Neříkám, že nejsem unavená a nevyspalá, to lhát nebudu. Bylo to náročný období i proto, že jsem připravovala koncert Kapky naděje, který bude Prima vysílat dnes večer. Ale všechno to stojí za to,“ řekla Super.cz Vendula.