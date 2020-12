Opět nezklamal: Reakce tříletého syna těhotné Štíbrové na sourozence vás dostane!

Nikol Štíbrová se těší na druhého potomka Foto: Archiv N. Štíbrové

„Mimino jsme si přáli, do nového domu jsme si totiž naprojektovali dva dětské pokoje. Já trpím lehkou obsedantně kompulzivní poruchou a potřebovala jsem, aby to lícovalo,“ řekla Super.cz Štíbrová.

Před kamerou se včera zeptala svého syna, co říká na to, že má maminka miminko v bříšku. „Noo, dobrý,“ odpověděl tříletý Mathias. Další reakce už byla trošku divočejší. Po otázce, zda by chtěl sestřičku nebo bratříčka začal koulet očima, dělat ksichty a vypadalo to, že začne i plakat. Nakonec ze sebe vysoukal odpověď: „Bratříčka,“ dodal Mates, který ve většině videí Štíbrové předvádí svůj komediální talent. Geny se evidentně nezapřou. ■