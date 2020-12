Místo koncertů teď tráví čas u plotny! Tohle jsou vánoční výtvory Marka Ztraceného. Budete koukat

Marek Ztracený se synem Marečkem Foto: Archiv M. Ztraceného

Marek Ztracený (35) je letos jako většina umělců bez práce, o to víc si nyní užívá čas se svojí rodinou na Šumavě. Se synem zdobí cukroví, tráví neustále čas v přírodě a také se těší na pořádnou dávku sněhu. Podle Markovy předpovědi by na Štědrý den mělo napadnout třicet centimetrů a zpěvák se víc než kdy jindy těší na bílé Vánoce.

"Na Štědrý den vyrazíme krmit ráno zvířata do lesa. Těším se, že to bude krásná procházka zasněženou Šumavou," řekl Super.cz Ztracený.

Ten o víkendu přiložil ruku k dílu a se synem a partnerkou Marcelou zdobil vánoční cukroví. "Dopadlo to kupodivu dobře. Firma na zdobení perníčků Ztracení s.r.o. A poprvé v naší nové kuchyni," pochlubil se Ztracený výtvory. Zpěvák si novou kuchyň pořídil letos na jaře. "Je vtipný, že teď trávíme většinu času celá rodina v kuchyni. Chtěli jsme, aby kuchyň zapadla do horského prostředí, to se dokonale povedlo a milujeme zde trávit společně čas," dodal Ztracený. ■