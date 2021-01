Oslavu osmdesátin už má Iva Janžurová naplánovanou: Kde jinde než na jevišti!

Iva Janžurová letos oslaví 80. narozeniny. Foto: archiv divadla Kalich

Janžurová nastuduje francouzskou komedii Pusťte mě ven!!! od Jeana-Marie Chevreta, která je napsána jako jedno velké herecké sólo. „Žijeme právě v divadelním bezčasí a všechno to, co bylo každodenním tepem našich dnů, zamrzlo. Věřím, že jen na čas. Maminka natočila spoustu krásných filmů a hrála a hraje úžasné role v divadlech. A ona i já máme to štěstí, že je to doposud krásná žena plná života, s bystrou myslí a radostí v srdci," upřesňuje Sabina.

"Nemyslím tolik na to, že Janžurka bude mít významné životní jubileum, myslím na čas spolu. To je krásné a tak syté láskou, že to ani neumím popsat. Ale není to jen tak nějaké něžnění a chichotání, abychom si rozuměli. Znám ji, je velmi přísná na sebe i na ostatní. Pusťte mě ven!!! je svižná komedie. Neznám nikoho, kdo by ji zahrál lépe,“ vysvětluje Sabina Remundová, která první premiéru Prima Hvězdného léta pod Žižkovskou věží bude režírovat a zároveň si po boku své matky zahraje menší roli.

„Máme výhodu zastřešeného hlediště, nemusíme tedy rušit kvůli případné nepřízni počasí. Letos se ukázalo, že produkce na vzduchu představují jistotu a bezpečí i pro ty diváky, kteří momentálně nechtějí za divadlem do uzavřených prostor. Zároveň z hlediště vyzařovalo, jak kulturu ke svému životu potřebují. Na tu společnou radost a děkovačky bouřlivější než kdy jindy vzpomínám doteď,“ doplnil producent a majitel Divadla Kalich Michal Kocourek.

Slavit kulatiny bude na jevišti pod žižkovským vysílačem ještě v květnu další velká osobnost českého divadla. Šedesátiny operní pěvkyně Dagmar Peckové připomene 31. května pražská premiéra úspěšné činoherní inscenace o životě Marie Callas Mistrovská lekce, v níž Pecková září v Městském divadle Mladá Boleslav.

Na programu Prima Hvězdného léta pod Žižkovskou věží bude více premiér či prvních uvedení vzhledem k tomu, že některé nazkoušené inscenace zatím nemohly být řádně uvedeny. Například titul Divadla Kalich Silnice na motivy Felliniho filmu s Barborou Hrzánovou a Radkem Holubem v hlavních rolích, převleková komedie pro dva herce Dokonalá fraška s Lucií Štěpánkovou a Ladislavem Hamplem nebo bláznivá komedie Divadla Palace Hledám ženu, nástup ihned s Markem Adamczykem či Evou Burešovou (27). ■