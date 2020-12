Míra a Zorka Hejdovi se pochlubili krásným bydlením: Budou v tomhle luxusu trávit i letošní Vánoce?

Míra a Zorka Hejdovi Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová a archiv M. Hejdy

Za pár měsíců se stanou poprvé rodiči. Míra Hejda (37) a Zorka Hejdová (30) se těší na nový přírůstek do rodiny. Oblíbená moderátorka je v 6. měsíci těhotenství a pomalu se zakulacuje. Manželé tak hodlají letošní svátky rozhodně trávit v klidu a pohodě.

Místo cestování do zahraničí zůstanou v Česku a budou si užívat zimu na Šumavě, kde nedávno známý moderátor dodělal luxusní apartmán. „O víkendu jsme tu strávili nějaký čas a musím říct, že byt má opravdu veliké kouzlo. Mám z toho výsledku velikou radost. Záměr je ho i pronajímat, ale už mě všichni odrazují, ať to nedělám,“ svěřil Super.cz moderátor, který vytvořil krásný prostor, ve kterém hraje hlavní roli dřevo.

„Věřím ale, že pokud pochopí myšlenku ojedinělosti, budou k tomu tak i přistupovat. Jde o stovky let staré stromy, živé mechy atd. No, uvidíme, jestli přežije Silvestr, kdy chci spustit provoz přes Instagram. Určitě mnoho lidí odradí i cena, ale jde o zcela unikátní interiér,“ prozradil nám Míra Hejda, který by chtěl apartmán navštívit se svou ženou i mezi svátky.

„Určitě bychom rádi nějaký den klidu na Šumavě strávili. Čekám, zda jej bude, nebo nebude možné pronajmout,“ prozradil Hejda, který luxusní apartmán bere tak trochu jako svoje dítě. „Apartmánem jsem chtěl podpořit i celou lokalitu Železné Rudy na Šumavě, která se teď krásně proměňuje a zaslouží si, aby se o tom vědělo. Zároveň jsem chtěl ukázat, že máme v naší zemi řemesla, která jsou opravdu na top úrovni a ovládají je šikovné české ruce. Někdy to vůbec není o ceně, ale o nápadu,“ svěřil se moderátor, který celou proměnu bydlení odhalil v pořad Stavba není sen na Televizi Seznam a TVbydleni.cz. ■