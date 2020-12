Mašlíková s manželem Andrém opět spolu: Takhle zdobili společně vánoční stromeček

Hana Mašlíková s rodinou Video: Instagram H. Mašlíková

"Máme syna a jsem hlavně rodiče. A náš malej prostě bude mít krásné Vánoce ať už to je mezi rodiči jakékoli," řekla Super.cz Mašlíková

Stromeček mají už doma ozdobený. A byl to prý rozhodně nelehký úkol. Zdobení trvalo tři hodiny. "Začalo to tím, že jsme hlavně nechtěli velký stromek, proto máme téměř dvoumetrový," směje se moderátorka.

"Následovalo nasazení světýlek, které fakt prožívám, takže opravdu pečlivě. Když jsme to konečně měli, zjistili jsme, že to jsou špatná světýlka, takže dolů a znovu. Pak se to samozřejmě neobešlo bez ztrát, takže šest ozdob je na onom světě a André šestkrát vysával. Andreásek vždycky přišel jen něco zničit a já doslova vychlastala láhev vína, ale na protialkoholní léčbu to ještě není. Každopádně jsme to celé přežili, nezabili se, a na Ježíška jsme připraveni," dodala Mašlíková. ■