Kapela, kde hrál s Alešem Hámou, se po 25 letech rozpadla: Proč k tomu podle Dalibora Gondíka došlo?

Dalibor Gondík Super.cz

"Každé ráno mám svoje ranní vysílání v Českém rozhlase Dvojka, což mě moc těší. A pak už nemám nic. Divadlo jsem hrál naposledy v září, kdy jsem měl dvě představení v Činoherním klubu. Takže mojí náplní je pak už jenom uvařit oběd a jít s manželkou na dlouhou procházku. No a potom si sednu do studia, hraju na piano, cvičím na bubny, skládám muziku a dělám znělky do rádia," řekl Super.cz.

Chtěli jsme vědět, proč se podle něj rozpadla kapela Hamleti, v níž hrál spolu s Alešem Hámou, Jakubem Wehrenbergem a kamarádem Hardym, s nímž stále vystupuje, jak nám v rozhovoru prozradil. Hrála v tom po 25 letech únava materiálu?

"Stalo se to už na jaře. Každý jsme asi našli nějakou jinou pracovní cestu a směřování životů. Byly jsme čtyři strašně silné osobnosti. Byla to pro mě pětadvacetiletá radost, která se vypařila. Ale hraju v jiných formacích a skupinách, tak to neřeším," krčil rameny.

Značka Hamleti prý nezůstala nikomu. "Kapelu jsme založili společně, tak už asi žádní Hamleti nejsou. Nějak jsme o tom nemluvili a neřešili jsme to. Takhle: Já nevím, jestli Aleš hraje někde s nějakou kapelou Hamleti, ale nepředpokládám to. Ale moje sestra mi řekla, že by ji mohl pojmenovat Háma letí. To je podle mě velmi vtipné, protože to jsou takoví napůl Hamleti a je v tom ten Aleš Háma," žertoval a v našem rozhovoru nám prozradil i své nebližší plány. ■