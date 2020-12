Doktorka Marika už se do Ordinace nevrátí: Andrea Růžičková je na mateřské s 2 syny, živí je manžel, který pracuje ve školství

Andrea Růžičková Kerestešová Super.cz

Loni v prosinci, když odcházela na mateřskou dovolenou, herečka Andrea Růžičková Kerestešová (36) počítala s tím, že se za rok vrátí ke své postavě sympatické doktorky Mariky v Ordinaci v růžové zahradě. "Nebudu lhát, že mě nemrzí, že se to už nestane. Ale jsem naučená, že věci přicházejí a odcházejí, takže to hlouběji neprožívám," řekla Super.cz.

"Mám to štěstí, že mám v téhle divné době dvě malé děti, tak bych to stejně moc nedělala. V mém životě se tak nic nezměnilo, snad jen to, že ve městě je to velmi omezující a stresující. Takže jsem ráda, že jsme minulý rok koupili takový chalupo-dům na venkově, tam trávíme většinu času," svěřila Andrea, kterou jsme potkali na křtu kalendáře pro nadaci Šťastná hvězda.

V našem rozhovoru, který si můžete pustit na videu, vyprávěla i tom, jak spolu starší Tobiáš a maličký Jáchym vycházejí. Prozradila také, že stále fotí, což je její velký koníček. "Fotím stále, baví mě to a je to taková moje introvertní vášeň. Naplňuji Instagram a naše rodinná alba," smála se.

A jak čtyřčlenná rodina vychází finančně? "Zvládáme to, protože jsem byla vždycky spořivá, a i když jsou lepší časy, nerozmachuji se, ale ukládám. Takže žijeme jednak ze zásob, pak mi pomáhá Instagram a další dobrá věc je, že můj manžel pracuje ve školství. Dostává díky tomu pravidelný příjem. Není to nic extrémního, ale v dnešní době je to obrovská jistota," míní.

Rodinu má Andrea na Slovensku, takže se s ní vzhledem k opatřením a restrikcím příliš vídat nemůže. "Stihli jsme to v covidovém meziobdobí, kdy jsme byli v létě na Slovensku. Chtěli jsme, aby naši přijeli na Vánoce, ale na Slovensku bude také lockdown. Šlo by udělat si testy, ale pro obě strany je to strašně stresující, vzhledem k tomu, že v obou zemích se zákony mění ze dne na den. Tak raději počkáme na nějakou normálnější dobu," uzavřela. ■