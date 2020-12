Moje vagina tloustne, strachuje se známá hudebnice: Fanoušci ji zahrnuli podporou

Cardi B Profimedia.cz

Co na srdci, to na jazyku. Rapperka Cardi B (28) sdílí občas veřejně myšlenky, které by si možná měla raději nechat pro sebe. I když právě to na ní fanoušci milují. Na Twitteru se tentokrát podělila o obavy, že moc přibírá, což by nebylo nic neobvyklého, kdyby k tomu nedodala, kde přibírá.