Tohle nikdo netušil. Simona Krainová byla na liposukci a nechala si s manželem odsát tuk z břicha

„Já jsem byla na liposukci po porodu Bruna. Měla jsem břicho povadlé, nebylo to ono. Bylo jsem po dvou císařích, přirozeně jsem rodit nemohla. Jsem zastánce režimu, sportování, byla jsem dlouho proti liposukci. Viděla jsem lidi, u kterých to nedopadlo hezky. Nechala jsem se přesvědčit poté, co to absolvovala moje sestra,“ řekla Super.cz Simona a je ráda, že do toho šla.

„Odešla jsem s absolutním sebevědomím. Vzali mi jen partie, které mě trápily a já jsem na břiše mohla začít pracovat. Nakopne vás to k tomu, že pro sebe začnete něco dělat a starat se,“ vysvětluje modelka.

„Nebudu nikomu vykládat, že stačí odstát tuk a lehnout si a jíst vanilkový rohlíčky. Musíte si nastavit režim. Jinak se to vrátí někde jinde a hodně zle. Je to super nakopávač k tomu, že vypadáte dobře a máte touhu si to udržet. Všechny ženy, co jdou na to s tím, že je to zbaví problému navždy, to je jen iluze. Problém je v hlavě ne ve špeku na břiše,“ říká kráska.

Nic není zadarmo. Simona stále pravidelně sportuje a maká na sobě. „Jakmile se spustím a víc jím a nedávám si pozor, nejdu si zaběhat, tak cítím, že nic nefunguje. Že se domeček začne bortit,“ upřesňuje modelka,

Její manžel zákrok absolvoval také. „Je pro každou srandu. On říká, že bílý rohlík je bílý rohlík, že režim nedá. On si nakráčí na kliniku a za 24 hodin přijde domů odsátý. A jaké má teď ploché bříško,“ usmívá se Simona, která na sobě tvrdě maká, proto i vymyslela vlastní beauty produkty, kolagenové doplňky stravy a nově také masky na obličej. I to prý používá její muž. „Nebudu lhát, že to používám denně, ale snažím se. Kovářovic kobyla chodí bosa, to je klasika. Ale když už třeba celý den prasím, tak si večer kolagenový drink dám, abych měla pocit, že jsem pro sebe něco udělala,“ svěřila s úsměvem Krainová.

Zákrokům estetické medicíny se ale rozhodně nevyhýbá. „Chodím na botox. Dávám si minimální dávky, nepřepícháváme to. Chodím na plazmalifting, na karbonovou masku. Nemám moc ráda výplně. Mám široké lícní kosti a nemám ráda holky, které mají zalité obličeje a nemají tvary. To mě úplně nebaví,“ dodala Krainová. ■