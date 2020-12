Anděl? Spíš pohádkový dědeček: Soutěž zdravotníků vyhrála legenda pražské záchranky

František Ždichynec se stal vítězem soutěže Anděl mezi zdravotníky Super.cz

U pražské záchranky pracoval už od 60. let minulého století, byl i jejím ředitelem a dodnes tam vypomáhá na třetinový úvazek jako koroner. Záchranář František Ždichynec, který oslaví už 77. narozeniny, se stal vítězem 1. ročníku soutěže Anděl mezi zdravotníky. "Mám radost, ale spíš za tu záchranku," řekl Super.cz sympatický muž, který připomíná pohádkového dědečka.

Pan František stále pracuje, i když už jen na třetinový úvazek. "Dělám koronera, takže sloužím většinou v noci, protože pracovníci ze soudních lékařství, kteří u nás jezdí, mají před den práci. Ne, že bych se přetrhl, ale pomáhám, dokud to jde," svěřil. "Doma bych se možná i nudil," smál se.

Jako vítěz soutěže dostal i spoustu cen, například zapůjčení auta na půl roku, ale mimo jiné si může zahrát epizodní roli v primáckém seriálu Sestřičky. Z toho ovšem velkou radost nemá. "Ani jsem v té rychlosti nestihl zaznamenat, že jsem takovou cenu dostal. Ten seriál nesleduju a nevím, jestli bych do něj zapadl. Musím se na to podívat, ale seriály ze zdravotnického prostředí jsou představy režiséra, jak to chodí a jsou odlišné od reality," míní. ■