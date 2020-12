Popelka vzpomíná na natáčení oblíbené pohádky: Už nás zbylo jen pár a je to dojemné

Eva Hrušková a Jan Přeučil Super.cz

Ráda si také natáčení připomíná, i když už tady spousta jejích kolegů není. „Samozřejmě na to vzpomínám ráda. Je to čím dál nostalgičtější, protože nás už je strašně málo, kteří jsme naživu. Jenom já, princ Jirka Štědroň, zlé sestry a Toník Navrátil, který hrál kočího. A to je všechno. Je to spíš takové dojemné,“ svěřila Super.cz Hrušková.

Po ní známou pohádku natočila Libuše Šafránková, která je hvězdou filmu Tři oříšky pro Popelku.

Co se týče pracovních aktivit, Hrušková ani její muž Jan Přeučil nelení, ale jako všichni umělci čekají, co nový rok přinese. Plánů mají spoustu. „Máme na příští jaro plný kalendář, co se týká dětského divadla, tak uvidíme, jak nám příroda povolí a nepovolí,“ krčí rameny.

Hrušková je také autorkou knihy o Popelce a letos napsala Motivační diář. „Tam jsou rady například od Libušky Šafránkové nebo Zlaty Adamovské a dalších úžasných žen, kterých si vážím a které mají dalším ženám, co říct,“ vypočítala herečka.

Do nového roku si s manželem přejí hlavně zdraví. To na videu popřáli také čtenářům Super.cz. ■