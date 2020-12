Dcera Karlose Terminátora Vémoly a Lely Ceterové slaví první narozeniny. Tuhle neuvěřitelnou výzdobu jí připravili

Karlos Terminátor Vémola s rodinou Foto: Archiv K. Vémoly

Vánoční stromeček i výzdobu na oslavu už mají hotovou. "Stromeček u nás asi ale brzy zruším. útočí na něj Lilinka, Elza i pes. Neustále uklízím bordel. Nejradši bych ho pověsil na strop. Ale to by nepomohlo, je čtyřmetrovej. Každý zvíře na něj útočí. Nevím, jestli kolem něj nepostavím plot," prozradil Karlos Ondřejovi Novotnému v jeho pořadu MMA letem světem.

"Letos poprvé budou na Vánoce v Čechách, za ty roky, co nejsem s bývalou, je to opravdu poprvé," prozradil Karlos. Tradiční české menu mít ale nebudou. Karlos se připravuje na zápas. " Bude krocan, rýže, brokolice. Bude to takový americký Štědrý den, jsem v tréninku. Druhý den jedou k mojí mámě, kde už si to užijou víc. Tam už si dají všechny dobroty, které já nesmím vidět. Nedokázal bych si to odepřít, takže s nimi pojede jen Lela," dodal zápasník MMA. ■