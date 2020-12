Znáte dobře komedii Sám doma? Pokousaný Kevin, tajemství ohavného pavouka i sprostý padouch

Macaulay Culkin v komedii Sám doma Profimedia.cz

K českým Vánocům patří nejen naše tradiční pohádky, ale i americká rodinná komedie Sám doma (Home Alone) z roku 1990. Příběh malého Kevina, kterého početná rodina McCallisterových zapomene při výletu do Paříže doma, se stal obrovským hitem okamžitě po svém uvedení. Svým tvůrcům vydělal 533 milionů dolarů a na řadu let se zapsal také do Guinnessovy knihy rekordů jako nejvýdělečnější komedie všech dob.

„Mafián“ nesměl mluvit sprostě

Lví podíl na úspěchu snímku má nejen vtipný scénář, ale i představitel malého Kevina Macaulay Culkin. Skoro se nechce věřit, že z tohoto roztomilého kluka sršícího nápady je dnes čtyřicátník. Hlavnímu hrdinovi ve filmu zdatně sekundovala dvojka nešikovných lupičů Harryho a Marva v podání skvělých Joe Pesciho (77) a Daniela Sterna (63).

Do role „chytřejšího“ lupiče Harryho byl přitom původně zvažován Robert DeNiro (77), který ale nabídku nepřijal. Nejdřív ho měl nahradit Jon Lovitz (63), jenže filmaři se pak rozhodli pro Pesciho a byla to trefa do černého – padoucha se zlatým zubem ztvárnil naprosto dokonale.

Protože Pesci hrával často v mafiánských filmech a nebyl zvyklý natáčet s dětmi, na place mu často ujížděla „nesalonní mluva“. Režisér Chris Columbus (62) mu pak poradil, ať sprosté slovo „fuck“ nahrazuje slušným „fridge“ (lednička). A ujalo se to.

Jak to bylo s chlupatým pavoukem?

Oba lupiči jsou taková nemehla, až to bolí. Kupodivu ale přežijí všechno, co na ně malý Kevin přichystá – ať už je to popálení žehličkou, hořák u hlavy nebo nejrůznější děsivé pády. Mnohé bolestivé scény nám dobře utkvěly v paměti, ale filmaři nás jen vodili za nos.

V té, kdy Marv šlape na vánoční ozdoby, herce chránila hned dvě bezpečnostní opatření. Ozdoby totiž nebyly ze skla, ale z cukru, a Daniel Stern měl na nohou navíc speciální gumové ponožky tělové barvy.

Zajímavější je scéna s ohavným pavoukem, který Marvovi leze po obličeji. Některé zdroje uvádějí, že ve skutečnosti se natáčela bez osminohé obludy - ta se prý dodělala dodatečně až ve studiu. Daniel Stern musel jen celou dobu předstírat, že mu po obličeji leze něco děsuplného. Jiné zdroje ale píší, že chlupatého pavouka měl na obličeji doopravdy, jen se při tom nesměl ani pohnout, aby ho nevyplašil. A tak byl výsledný křik, který vidíme ve filmu, dodělán až v postprodukci. Ať už to bylo jakkoli, každý, kdo trpí arachnofobií, musí při této scéně před hercem smeknout.

Malý Culkin byl velký profík

K úrazu ale přesto došlo. Macaulay Culkin si z natáčení si odnesl jizvu na prstě, kterou mu nechtěně způsobil Joe Pesci. Ve scéně, ve které předstíral, že ho chce kousnout, se do chlapcova prstu bohužel opravdu trefil a zranění si vyžádalo několik stehů.

Malý Culkin byl ale jinak velký šikula a už v deseti letech se choval jako pravý herecký profík. Věděli jste například, že bojový plán, který rozvine v ikonické scéně filmu, nepochází z dílny rekvizitářů, ale skutečně jej namaloval on sám?

Mimochodem, Culkin si za roli Kevina vydělal „jen“ 100 tisíc dolarů. Za druhý díl ale inkasoval už 4,5 milionu. A všimli jste si, že filmový plakát, kde se drží za tvář a křičí, byl inspirován slavným obrazem norského malíře Edvarda Muncha Výkřik?

Pár perliček na závěr

Film milují diváci po celém světě, ale nejvíc fandů má v Polsku, kde dnes funguje jako největší vánoční klasika. Například v roce 2011 ho během svátků sledovalo víc než pět milionů diváků, což z něj udělalo nejsledovanější film roku. U nás ho budou letos dávat 24. prosince na Primě.

Fotografie Buzzovy přítelkyně je vytvořená počítačově - režisér totiž nechtěl zesměšnit žádnou konkrétní dívku. Za to zasluhuje náš obdiv.

Okázalý dům z červených cihel, ve kterém bydleli McCallisterovi, najdete v obci Winnetka ve státě Illinois. Dvacet let po uvedení snímku byl nabídnut k prodeji za 2,4 miliony dolarů. V roce 2017 byl oceněn na 1,9 milionu dolarů, nyní jeho hodnota dosahuje zhruba 1,55 milionu dolarů. ■