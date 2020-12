Hvězda reality show Svatba na první pohled František už také leze do Vltavy. Voda měla 6 stupňů

Otužování Františka Gebra Video: Instagram E. Decastelo

Vypadá to, že největším hnacím motorem k otužování se v českém šoubyznysu stává moderátorka Eva Decastelo (42). K otužování ukecala Báru Mottlovou, Milana Peroutku (30), nedávno s ní poprvé do Vltavy lezla také Agáta Hanychová (35) a nyní si pár temp v Braníku zaplavala také hvězda reality show Svatba na první pohled František Gebr. "Přísahám, že se mnou všichni chodí do Vltavy dobrovolně, nikomu nevyhrožuji trestem smrti," řekla Super.cz s úsměvem Eva.